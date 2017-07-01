Биатлон. О подготовке и поддержке

После сборов в Белокурихе и Новосибирске, которые успели пройти в мае, национальные сборные Казахстана по биатлону, и мужская, и женская, провели уже в июне УТС в Словении. Во время пребывания на Балканах, кстати, наши земляки прошли углубленный медицинский осмотр в лаборатории Спортивного факультета Университета Любляны, который оснащен последними передовыми технологиями в области спортивной медицины. Именно здесь ежегодно проводят обследования своих спортсменов команды, являющиеся лидерами мирового биатлона — сборные России, Беларуси, Словении, Чеxии и других стран.



Теперь на очереди — Финляндия. Со 2-го по 20 июля сильнейшие стреляющие гонщики Казахстана будут готовиться в Вуокатти — спортивном центре на востоке страны Суоми. Благодаря отлично развитой инфраструктуре (в частности, технологическому парку Сноуполис, который круглогодично специализируется на проектах в области зимних видов спорта), этот курорт пользуется особой популярностью у профессиональных спортсменов.



К примеру, здесь имеется снежный туннель — первый в мире для всесезонного катания на лыжах. Его длина составляет 1 210 метров, а холодильные установки поддерживают отрицательную температуру, что позволяет сохранять снежный покров в любое время года.



Именно там наши ведущие биатлонисты пройдут первую вкатку на лыжах этим летом. В составе казахстанской команды к олимпийскому сезону в Финляндии будут готовиться все те же спортсмены, что участвовали в первых трех УТС. У мужчин отсутствует только Ян Савицкий. Лидер мужской сборной Казахстана решил завершить выступления в большом спорте по семейным обстоятельствам, о чем республиканский интернет-портал Sports.kz сообщал еще в апреле. В рядах прекрасной половины отечественной национальной команды отсутствует сильнейшая биатлонистка страны Галина Вишневская — прима казахстанского женского биатлона в эти дни будет готовиться к очень значимому для себя сезону по индивидуальной программе в Кыргызстане. Спортсменка проведет тренировки на высокогорном Иссык-Куле под руководством своего личного наставника Рафаила Мирсалимова.



На самом деле, отечественные любители биатлона ожидают начала предстоящего сезона с плохо скрываемым трепетом. Наши мужская и женская дружины стреляющих лыжников имеют отличные шансы громко «выстрелить» в олимпийской Корее. Да, у мужчин нет теперь ведущего спортсмена Яна Савицкого — зато включен в ряды команды невероятно перспективный юный Роман Еремин. Этот спортсмен, верится, готов давать результат на новом уровне уже сейчас. В свою очередь, у девушек вошла уже, представляется, в полную силу Галина Вишневская, которую всегда готовы поддержать подруги по команде — Алина Райкова, Дарья Усанова, Анна Кистанова и все остальные. И кажется, что Вишневская сотоварищи вполне уже готова добиваться достижений, покорявшихся когда-то казахстанкам Елене Хрусталевой и Инне Шешкиль.



Но для этого, конечно, ведущим биатлонистам страны нужна всецелая поддержка со стороны отечественного Министерства культуры и спорта. На самом деле, в олимпийском Пхенчхане наши стреляющие лыжники будут одними из тех, от кого любители спорта Казахстана будут ждать сюрпризов. Приятных, естественно. А для того, чтобы они оказались возможными, спортсменов жизненно важно обеспечить всем необходимым.



И — алга, Казахстан!