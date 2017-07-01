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https://sport.mail.ru/news/biathlon/30248398/
1 июля 2017, 9:40 | Биатлон | Чемпионат.com

Тихонов: Слова Резцовой о том, что тренеры спали с биатлонистками, — враньё

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов на своём официальном сайте ответил на заявление двукратной чемпионки ОИ по биатлону и олимпийской чемпионки по лыжным гонкам Анфисы Резцовой о том, что с 90-х годов в сборной появилась практика выбора биатлонисток через тренерскую постель.

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов на своём официальном сайте ответил на заявление двукратной чемпионки ОИ по биатлону и олимпийской чемпионки по лыжным гонкам Анфисы <span class=error>Резцовой</span> о том что с 90-х годов в сборной появилась практика выбора <span class=error>биатлонисток</span> через тренерскую постель. Увеличить
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«Я прочитал очередное интервью Анфисы Резцовой и был шокирован её очередной глупостью. Такие высказывания оставляют больше вопросов не к людям, которые работали тогда в сборной, а к самой великой спортсменке.

Я хорошо знаю тренеров тех лет и могу сказать, что это враньё чистой воды. Анфиса, распространяя слухи то о допинге, то о связях тренеров со спортсменками, пытается таким образом оправдать свою неудачную попытку вернуться в биатлон в 1997 году. Её тогда не взяли абсолютно по спортивному принципу.

Ей нужно остыть, протрезветь и прекратить эту катавасию, прекратить поливать грязью коллектив и вид спорта, в которых она добилась успехов и уважения, а сейчас это уважение пытается разменять на такие дешёвые скандалы. Бросая тень на наш биатлон, ты, Анфиса, подставляешь и свою дочь. Она что, тоже пробилась в команду не по спортивному принципу?

Я сам никогда не боялся говорить правду, в том числе и о проблемах, которые были в команде, но то, что кто-то из тренеров пытался кого-то затащить в постель, — враньё чистой воды. Если у тебя есть какие-то факты, назови имена. А впустую об этом говорить просто не хочется. Такими интервью ты просто устраиваешь посмешище из биатлона и из самой себя», — написал Тихонов.
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