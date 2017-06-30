Слепцова получила диплом магистра университета в Ханты-Мансийске
Олимпийская чемпионка 2010 года российская биатлонистка Светлана Слепцова на своей странице в «Инстаграме» сообщила, что окончила магистратуру Югорского государственного университета в
Ханты-Мансийске по направлению «спорт».
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30-летняя спортсменка является чемпионкой мира 2009 года в эстафете.
Слепцова — бронзовый призёр чемпионата мира — 2008 в смешанной эстафете, шестикратная победительница этапов Кубка мира, трёхкратная чемпионка мира среди юниоров.
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