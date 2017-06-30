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https://sport.mail.ru/news/biathlon/30239785/
30 июня 2017, 13:37 | Биатлон | Чемпионат.com

Слепцова получила диплом магистра университета в Ханты-Мансийске

Олимпийская чемпионка 2010 года российская биатлонистка Светлана Слепцова на своей странице в «Инстаграме» сообщила, что окончила магистратуру Югорского государственного университета в Ханты-Мансийске по направлению «спорт».

Олимпийская чемпионка 2010 года российская <span class=error>биатлонистка</span> Светлана <span class=error>Слепцова</span> на своей странице в Инстаграме сообщила что окончила магистратуру <span class=error>Югорского</span> государственного университета в <nobr>Ханты-Мансийске</nobr> по направлению спорт. Увеличить
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30-летняя спортсменка является чемпионкой мира 2009 года в эстафете.

Слепцова — бронзовый призёр чемпионата мира — 2008 в смешанной эстафете, шестикратная победительница этапов Кубка мира, трёхкратная чемпионка мира среди юниоров.
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