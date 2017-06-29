В новом сезоне в биатлоне появится дисциплина «суперспринт»
В следующем сезоне в программе кубка IBU появится новая дисциплина
супер-спринт, собщает Федерация биатлона Украины.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Правила еще обсуждаются международной федерацией, но предварительно, они такие:
— два заезда: квалификация и финал.
— квалификация проводится на дистанциях от 2.4 до 3.6 км, спортсмены стартуют каждые 15 секунд, бегут три круга по 800 — 1200 метров и стреляют два раза — лежа и стоя. У спортсмена будет три дополнительных патрона на каждую стрельбу. Если их не хватит, то спортсмен дисквалифицируется, штрафных кругов нет.
— в финальном забеге спортсмены бегут
— на данный момент не решены несколько вопросов:
1. Сколько спортсменов будут стартовать в финале: 30, 15, 10, другие варианты?
2. Нужен ли еще и полуфинал?
Как сообщал УНИАН, Кубок IBU (Международного союза биатлонистов) является вторым по значимости соревнованием после Кубка мира. Этапы турнира также проходят на протяжении всего сезона.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter