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https://sport.mail.ru/news/biathlon/30229349/
29 июня 2017, 14:07 | Биатлон | УНИАН

В новом сезоне в биатлоне появится дисциплина «суперспринт»

В следующем сезоне в программе кубка IBU появится новая дисциплина супер-спринт, собщает Федерация биатлона Украины.

Первые соревнования пройдут во втором по значимости Кубке IBU. Увеличить
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Правила еще обсуждаются международной федерацией, но предварительно, они такие:

— два заезда: квалификация и финал.

— квалификация проводится на дистанциях от 2.4 до 3.6 км, спортсмены стартуют каждые 15 секунд, бегут три круга по 800 — 1200 метров и стреляют два раза — лежа и стоя. У спортсмена будет три дополнительных патрона на каждую стрельбу. Если их не хватит, то спортсмен дисквалифицируется, штрафных кругов нет.

— в финальном забеге спортсмены бегут масс-старт, 5 кругов по 800 — 1200 метров и стреляют 4 раза — лежа, лежа, стоя, стоя. У спортсмена будет три дополнительных патрона на каждую стрельбу. Если их не хватит, то спортсмен дисквалифицируется, штрафных кругов нет.

— на данный момент не решены несколько вопросов:

1. Сколько спортсменов будут стартовать в финале: 30, 15, 10, другие варианты?

2. Нужен ли еще и полуфинал?

Как сообщал УНИАН, Кубок IBU (Международного союза биатлонистов) является вторым по значимости соревнованием после Кубка мира. Этапы турнира также проходят на протяжении всего сезона.
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