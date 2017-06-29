В новом сезоне в биатлоне появится дисциплина «суперспринт»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Правила еще обсуждаются международной федерацией, но предварительно, они такие:

— два заезда: квалификация и финал.

— квалификация проводится на дистанциях от 2.4 до 3.6 км, спортсмены стартуют каждые 15 секунд, бегут три круга по 800 — 1200 метров и стреляют два раза — лежа и стоя. У спортсмена будет три дополнительных патрона на каждую стрельбу. Если их не хватит, то спортсмен дисквалифицируется, штрафных кругов нет.

— в финальном забеге спортсмены бегут масс-старт, 5 кругов по 800 — 1200 метров и стреляют 4 раза — лежа, лежа, стоя, стоя. У спортсмена будет три дополнительных патрона на каждую стрельбу. Если их не хватит, то спортсмен дисквалифицируется, штрафных кругов нет.

— на данный момент не решены несколько вопросов:

1. Сколько спортсменов будут стартовать в финале: 30, 15, 10, другие варианты?

2. Нужен ли еще и полуфинал?

Как сообщал УНИАН, Кубок IBU (Международного союза биатлонистов) является вторым по значимости соревнованием после Кубка мира. Этапы турнира также проходят на протяжении всего сезона.