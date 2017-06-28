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https://sport.mail.ru/news/biathlon/30215501/
28 июня 2017, 12:25 | Биатлон | Чемпионат.com

У Малышко украли два гидроцикла

Российский биатлонист Дмитрий Малышко сообщил, что у него два подарка за победу на Олимпийских играх — гидроциклы, и попросил помочь в их поиске.

Российский биатлонист Дмитрий <span class=error>Малышко</span> сообщил что у него два подарка за победу на Олимпийских играх — гидроциклы и попросил помочь в их поиске. Увеличить
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В общем зачёте Кубка мира минувшего сезона Дмитрий занял 44-е место.

«Срочно! Максимальный репост. Украден олимпийский подарок. Украли с участка 2 гидроцикла на прицепе. Всеволожский район, поселок Романовка. Угнали час назад примерно! Вознаграждение за любую полезную информацию», — написал Малышко в своём «инстаграме».
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