У Малышко украли два гидроцикла
Российский биатлонист Дмитрий Малышко сообщил, что у него два подарка за победу на Олимпийских играх — гидроциклы, и попросил помочь в их поиске.
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В общем зачёте Кубка мира минувшего сезона Дмитрий занял 44-е место.
«Срочно! Максимальный репост. Украден олимпийский подарок. Украли с участка 2 гидроцикла на прицепе. Всеволожский район, поселок Романовка. Угнали час назад примерно! Вознаграждение за любую полезную информацию», — написал Малышко в своём «инстаграме».
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