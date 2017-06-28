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28 июня 2017, 11:17 | Биатлон | Чемпионат.com

10 июля Нойнер будет официально включена в Зал славы немецкого спорта

Двукратная олимпийская чемпионка немецкая биатлонистка Магдалена Нойнер в июле будет официально включена в Зал славы немецкого спорта, сообщает DPA.

Двукратная олимпийская чемпионка немецкая <span class=error>биатлонистка</span> Магдалена <span class=error>Нойнер</span> в июле будет официально включена в Зал славы немецкого спорта сообщает DPA. Увеличить
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Её кандидатура была утверждена по итогам голосования на сайте издания Bild ещё в январе, а церемония включения состоится в Марбурге 10 июля.

Нойнер — 12-кратная чемпионка мира по биатлону, трёхкратная обладательница Кубка мира (2007/08, 2009/10, 2011/12), обладательница семи малых Кубков мира, трёхкратная чемпионка мира по летнему биатлону. Магдалена завершила карьеру по окончании сезона-2011/12 в возрасте 25 лет.

Также членом Зала славы станет семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер.
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