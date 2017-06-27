Слепцова: Единственное, о чём жалею, — что папа не видел моих побед и поражений
Олимпийская чемпионка 2010 года российская биатлонистка Светлана Слепцова рассказала, о чём жалеет больше всего.
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30-летняя спортсменка является чемпионкой мира 2009 года в эстафете.
«В интервью меня часто спрашивают, о чём я жалею большего всего. Всегда отвечала: “Это не про меня, такой я человек, так я устроена”. Но это не так… Единственное, о чём жалею, — что папа не видел моих побед и поражений. Когда я ехала со своего первого чемпионата мира с первой медалью, он не дождался меня. Но я уверена, что он наблюдает за мной. Берегите своих близких», — написала Слепцова в своём «инстаграме».
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