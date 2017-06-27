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https://sport.mail.ru/news/biathlon/30201538/
27 июня 2017, 10:38 | Биатлон | Чемпионат.com

Слепцова: Единственное, о чём жалею, — что папа не видел моих побед и поражений

Олимпийская чемпионка 2010 года российская биатлонистка Светлана Слепцова рассказала, о чём жалеет больше всего.

Олимпийская чемпионка 2010 года российская <span class=error>биатлонистка</span> Светлана <span class=error>Слепцова</span> рассказала о чём жалеет больше всего. Увеличить
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30-летняя спортсменка является чемпионкой мира 2009 года в эстафете.

«В интервью меня часто спрашивают, о чём я жалею большего всего. Всегда отвечала: “Это не про меня, такой я человек, так я устроена”. Но это не так… Единственное, о чём жалею, — что папа не видел моих побед и поражений. Когда я ехала со своего первого чемпионата мира с первой медалью, он не дождался меня. Но я уверена, что он наблюдает за мной. Берегите своих близких», — написала Слепцова в своём «инстаграме».
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