Союз биатлонистов Норвегии сократил три должности для экономии средств

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Под сокращение попадут один из тренеров Арне Идланд, представитель пресс-службы и сотрудник, отвечавший за развитие биатлона в регионах. Это позволит сэкономить около 300 тыс. евро.