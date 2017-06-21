Союз биатлонистов Норвегии сократил три должности для экономии средств
Союз биатлонистов Норвегии вынужден сократить три должности в организации в связи с непростым финансовым положением, вызванным отказом одного из главных спонсоров продлить контракт, сообщает TV2.
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Под сокращение попадут один из тренеров Арне Идланд, представитель
Глава Союз биатлонистов Норвегии Эрленд Шлоквик сообщил, что обязанности Идланда возьмут на себя спортивный директор Мортен Аа Дьюпвик и менеджер юниорских сборных страны
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