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https://sport.mail.ru/news/biathlon/30143161/
21 июня 2017, 12:58 | Биатлон | Чемпионат.com

Союз биатлонистов Норвегии сократил три должности для экономии средств

Союз биатлонистов Норвегии вынужден сократить три должности в организации в связи с непростым финансовым положением, вызванным отказом одного из главных спонсоров продлить контракт, сообщает TV2.

Союз биатлонистов Норвегии вынужден сократить три должности в организации в связи с непростым финансовым положением вызванным отказом одного из главных спонсоров продлить контракт сообщает TV2. Увеличить
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Под сокращение попадут один из тренеров Арне Идланд, представитель пресс-службы и сотрудник, отвечавший за развитие биатлона в регионах. Это позволит сэкономить около 300 тыс. евро.

Глава Союз биатлонистов Норвегии Эрленд Шлоквик сообщил, что обязанности Идланда возьмут на себя спортивный директор Мортен Аа Дьюпвик и менеджер юниорских сборных страны Пер-Арне Ботнан.
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