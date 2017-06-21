Домрачева: Если ты родился богатым, то это совсем не значит, что тебе повезло
Трёхкратная олимпийская чемпионка белорусская биатлонистка Дарья Домрачева рассказала о своём жизненном ориентире и о роли случайности в её карьере.
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Видимо, что-то случилось...
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«Вообще, каждый решает сам, что ему делать. Но точно одно: жизнь — не равно борьба за успех. И даже если ты родился богатым, то это совсем не значит, что тебе повезло. Лучший ориентир по жизни — уровень счастья. А счастлив тот человек, который максимально реализован в самых разных сферах. Держите курс на счастье!
До опредёленного возраста моя жизнь целиком и полностью зависела от родителей. Потом я подросла и начала выбирать
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