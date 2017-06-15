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https://sport.mail.ru/news/biathlon/30082893/
15 июня 2017, 13:39 | Биатлон | Чемпионат.com

Логинов: Цветков неудачно пошутил, пришлось съесть его на ужин

Российский биатлонист Александр Логинов подшутил над Максимом Цветковым, опубликовав фото с ужина на сборе в Рупольдинге (Германия).

В Германии россияне пробудут до 27 июня.

«Сегодня Цветков неудачно пошутил, пришлось съесть его на ужин», — написал Логинов в своём «Инстаграме».

«Первый тренировочный цикл на сборе в Рупольдинге завершён. Сегодня ребята проголодались, и вкусный ужин поднял всем настроение. В ответ на пост Александра Логинова могу всех успокоить: это была хорошая шутка», — написал Цветков.
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