Логинов: Цветков неудачно пошутил, пришлось съесть его на ужин
Российский биатлонист Александр Логинов подшутил над Максимом Цветковым, опубликовав фото с ужина на сборе в Рупольдинге (Германия).
В Германии россияне пробудут до 27 июня.
«Сегодня Цветков неудачно пошутил, пришлось съесть его на ужин», — написал Логинов в своём «Инстаграме».
«Первый тренировочный цикл на сборе в Рупольдинге завершён. Сегодня ребята проголодались, и вкусный ужин поднял всем настроение. В ответ на пост Александра Логинова могу всех успокоить: это была хорошая шутка», — написал Цветков.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter