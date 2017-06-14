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https://sport.mail.ru/news/biathlon/30069558/
14 июня 2017, 14:15 | Биатлон | БЕЛТА

Белорусская федерация биатлона представила новый логотип

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская федерация биатлона представила новый логотип, сообщили корреспонденту БЕЛТА в этой спортивной организации.

Логотип представляет собой изображение узора белорусского орнамента. В центре — изображение окружности <nobr>прицела-мушки</nobr> черного цвета в котором расположена круглая мишень. Увеличить
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Логотип представляет собой изображение узора белорусского орнамента. В центре — изображение окружности прицела-мушки черного цвета, в котором расположена круглая мишень.

В основе символики — древний и почитаемый узор белорусского орнамента — крест-восьмирог («беларуская зорка»), в цветовой гамме которого присутствуют цвета флага страны. Ассоциативно крест напоминает снежинку, благодаря синему и голубому цветам правого и нижнего концов. Снежинка, окружность прицела и мишень указывают на вид спорта, развитием которого занимается Белорусская федерация биатлона.

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