Белорусская федерация биатлона представила новый логотип

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Логотип представляет собой изображение узора белорусского орнамента. В центре — изображение окружности прицела-мушки черного цвета, в котором расположена круглая мишень.