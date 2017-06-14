Белорусская федерация биатлона представила новый логотип
14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская федерация биатлона представила новый логотип, сообщили корреспонденту БЕЛТА в этой спортивной организации.
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Логотип представляет собой изображение узора белорусского орнамента. В центре — изображение окружности
В основе символики — древний и почитаемый узор белорусского орнамента —
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