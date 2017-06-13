Южнокорейский биатлонист Лапшин пропустит 4−6 месяцев из-за травмы

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Лапшин травмировал ногу 1 мая во время поездки к родителям домой в Красноярск. Биатлонист получил повреждение, играя в футбол. У него был диагностирован полный разрыв передней крестообразной связки. Спортсмену была сделана операция, в данный момент он проходит процесс реабилитации.

«Операция прошла хорошо, сейчас прохожу реабилитацию, с каждым днем становится лучше, но, к сожалению, этот процесс не быстрый. Врачи говорят, что полная реабилитация составит от 4 до 6 месяцев, но иногда все протекает немного быстрее, будем надеяться, что все будет именно так», — написал 29-летний Лапшин.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BVQ_sczApqJ/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Всем привет. Я немного потерялся, но это связано с очень неприятным обстоятельством. 1 мая, когда был дома у родителей, решил очередной раз поиграть в футбол, в игре оступился и был очень громкий двойной хруст, я сначала подумал, что это просто сустав вышел и встал на место, но когда боль не проходила долго, понял, что наверно не все так хорошо. Сделал МРТ уже в Москве. Доктор сразу сказал, что нужна операция, так как полный разрыв передней крестообразной связки. Я не мог поверить , что это произошло именно со мной! Ведь я столько лет играл в футбол и никаких проблем не имел.10 мая я полетел в Корею, а уже 12 числа сделали операцию. Операция прошла хорошо, сейчас прохожу реабилитацию и с каждым днем становится лучше, но к сожалению этот процесс не быстрый. Врачи говорят, что полная реабилитация составит от 4 до 6 месяцев,но бывает все протекает немного быстрее, будем надеятся, что все будет именно так. Скажу одно: что нас не убивает - делает нас только сильнее!?Поэтому идем дальше, ни смотря ни на что!✊✊✊ Хочу сказать большое спасибо фирме Join Communication и Федерации биатлона Кореи( KBU), и лично @jongmin3000 и ген. секретарю mr. Park за помощь и поддержку, без Вас все было бы намного сложнее. А так же хотелось поддержать @zobnin47 и пожелать быстрого восстановления , ведь я понимаю его как никто другой. Держись братан @zobnin47 , сейчас самое тяжелое время и его нужно пережить!✊✊✊</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Тимофей Лапшин (@timo_lapshin) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-06-13T03:59:56+00:00">Июн 12 2017 в 8:59 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Лапшин выступал за сборную России по биатлону до 2017 года. В составе российской команды он дважды становился победителем этапов Кубка мира в эстафете, также в его активе одна серебряная и две бронзовые медали в личных гонках. В марте 2017 года биатлонист принял южнокорейское гражданство и стал выступать за эту страну. В прошедшем сезоне в составе сборной Южной Кореи Лапшин выступил на двух этапах Кубка мира.