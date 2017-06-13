Южнокорейский биатлонист Лапшин пропустит 4−6 месяцев из-за травмы
МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Биатлонист Тимофей Лапшин, принявший гражданство Южной Кореи, получил травму и пропустит от четырех до шести месяцев. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Instagram.
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Лапшин травмировал ногу 1 мая во время поездки к родителям домой в Красноярск. Биатлонист получил повреждение, играя в футбол. У него был диагностирован полный разрыв передней крестообразной связки. Спортсмену была сделана операция, в данный момент он проходит процесс реабилитации.
«Операция прошла хорошо, сейчас прохожу реабилитацию, с каждым днем становится лучше, но, к сожалению, этот процесс не быстрый. Врачи говорят, что полная реабилитация составит от 4 до 6 месяцев, но иногда все протекает немного быстрее, будем надеяться, что все будет именно так», — написал 29-летний Лапшин.
Лапшин выступал за сборную России по биатлону до 2017 года. В составе российской команды он дважды становился победителем этапов Кубка мира в эстафете, также в его активе одна серебряная и две бронзовые медали в личных гонках. В марте 2017 года биатлонист принял южнокорейское гражданство и стал выступать за эту страну. В прошедшем сезоне в составе сборной Южной Кореи Лапшин выступил на двух этапах Кубка мира.
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