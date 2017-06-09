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https://sport.mail.ru/news/biathlon/30027322/
9 июня 2017, 11:23 | Биатлон | Чемпионат.com

Старых: Вернуться к соревнованиям мне помогли воля к победе и поддержка родных

Российская биатлонистка Ирина Старых, отбывшая дисквалификацию за применение допинга, рассказала, как готовилась к своему возвращению к соревнованиям, и оценила прошедший сезон.

Российская <span class=error>биатлонистка</span> Ирина Старых отбывшая дисквалификацию за применение допинга рассказала как готовилась к своему возвращению к соревнованиям и оценила прошедший сезон. Увеличить
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«Когда со мной случилась эта ситуация, я приехала домой, к семье. Подтолкнули к возобновлению подготовки воля к победе и поддержка родных, упорство и трудолюбие — это всё заставило меня вернуться, поверить в себя, в свои силы и выйти на тот уровень, с которого когда-то уходила. Тренировалась в Увате, здесь созданы прекрасные условия — рядом биатлонный центр, бассейн, тренажёрный зал.

Возвращалась в большой спорт в конце декабря 2016 года. Зимний сезон уже начался, и другие спортсмены пробежали достаточно стартов, чтобы войти в форму. Для меня это были первые гонки, и сразу — отборочные на чемпионат Европы. Результаты были не такими хорошими, как хотелось, но в целом, считаю, сезон удачный, все сложилось хорошо на европейских стартах, попала на чемпионат мира и закрепилась в олимпийской сборной команде России. Сейчас цель — Олимпиада, буду готовиться к ней, — цитируют Старых «Уватские известия».
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