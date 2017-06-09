Белорусские биатлонисты будут вести комбинированную подготовку к зимнему сезону
9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские биатлонисты будут вести комбинированную подготовку к зимнему сезону, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации биатлона (БФБ).
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Мужская сборная с 13 по 27 июня продолжит тренироваться в «Раубичах», где биатлонисты будут увеличивать нагрузку, а после примут участие в выездных сборах. С 1 июля команда отправится в
Спортсмены будут тренироваться как на лыжах, так и на лыжероллерах. «Все наработки на лыжероллерах, в кроссе, в зале будут перенесены на лыжную подготовку в тоннеле. Будет проходить комбинированная подготовка к зимнему олимпийскому сезону», — отметили в федерации БФБ.
Планируется также участие мужской сборной Беларуси в чемпионате мира по летнему биатлону, который пройдет
Новый биатлонный сезон стартует 26 ноября в шведском Эстерсунде. Зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в корейском Пхенчхане.
Дарья Домрачева в составе сборной Беларуси по биатлону отправится на сбор в АвстриюЖенская команда завершила тренировки в спорткомплексе «Раубичи» и с 9 по 29 июня продолжит подготовку в Хохфильцене. Вместе с Дарьей Домрачевой на
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