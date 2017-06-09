Белорусские биатлонисты будут вести комбинированную подготовку к зимнему сезону

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Мужская сборная с 13 по 27 июня продолжит тренироваться в «Раубичах», где биатлонисты будут увеличивать нагрузку, а после примут участие в выездных сборах. С 1 июля команда отправится в Санкт-Петербург и попробует свои силы в специальном снежном тоннеле, открытом два года назад на территории учебно-тренировочного центра Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта.

Спортсмены будут тренироваться как на лыжах, так и на лыжероллерах. «Все наработки на лыжероллерах, в кроссе, в зале будут перенесены на лыжную подготовку в тоннеле. Будет проходить комбинированная подготовка к зимнему олимпийскому сезону», — отметили в федерации БФБ.

Планируется также участие мужской сборной Беларуси в чемпионате мира по летнему биатлону, который пройдет 24—27 августа в Чайковском (Россия). После чего в начале сентября белорусские биатлонисты собираются вернуться в лыжный тоннель в Санкт-Петербурге.

Новый биатлонный сезон стартует 26 ноября в шведском Эстерсунде. Зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в корейском Пхенчхане.