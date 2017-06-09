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https://sport.mail.ru/news/biathlon/30027067/
9 июня 2017, 11:11 | Биатлон | БЕЛТА

Белорусские биатлонисты будут вести комбинированную подготовку к зимнему сезону

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские биатлонисты будут вести комбинированную подготовку к зимнему сезону, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации биатлона (БФБ).

Мужская сборная с 13 по 27 июня продолжит тренироваться в <span class=error>Раубичах</span> где биатлонисты будут увеличивать нагрузку а после примут участие в выездных сборах. Увеличить
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Мужская сборная с 13 по 27 июня продолжит тренироваться в «Раубичах», где биатлонисты будут увеличивать нагрузку, а после примут участие в выездных сборах. С 1 июля команда отправится в Санкт-Петербург и попробует свои силы в специальном снежном тоннеле, открытом два года назад на территории учебно-тренировочного центра Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта.

Спортсмены будут тренироваться как на лыжах, так и на лыжероллерах. «Все наработки на лыжероллерах, в кроссе, в зале будут перенесены на лыжную подготовку в тоннеле. Будет проходить комбинированная подготовка к зимнему олимпийскому сезону», — отметили в федерации БФБ.

Планируется также участие мужской сборной Беларуси в чемпионате мира по летнему биатлону, который пройдет 24—27 августа в Чайковском (Россия). После чего в начале сентября белорусские биатлонисты собираются вернуться в лыжный тоннель в Санкт-Петербурге.

Новый биатлонный сезон стартует 26 ноября в шведском Эстерсунде. Зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в корейском Пхенчхане.

Дарья Домрачева в составе сборной Беларуси по биатлону отправится на сбор в АвстриюЖенская команда завершила тренировки в спорткомплексе «Раубичи» и с 9 по 29 июня продолжит подготовку в Хохфильцене. Вместе с Дарьей Домрачевой на учебно-тренировочный сбор поедут Надежда Скардино, Ирина Кривко, Надежда Писарева и Анна Сола.

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