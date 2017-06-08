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https://sport.mail.ru/news/biathlon/30018721/
8 июня 2017, 15:10 | Биатлон | Чемпионат.com

Загоруйко: об Олимпиаде думает каждая биатлонистка сборной России

Российская биатлонистка Анастасия Загоруйко оценила своё выступление в завершившемся сезоне.

Российская <span class=error>биатлонистка</span> Анастасия <span class=error>Загоруйко</span> оценила своё выступление в завершившемся сезоне. Увеличить
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В общем зачёте Кубка мира 28-летняя спортсменка заняла 83-е место.

«Минувший сезон не удался. Я испытывала серьёзные проблемы со стрельбой, расстраивалась и переживала. Не знаю, что случилось, но к концу сезона в некоторых гонках удалось «собрать точность». Видела удачные проблески. Из-за них с большим позитивом приступила к работе перед новым сезоном. Всё будет нормально.

У нас нет конкретной цели вытеснить кого-то из команды «А». Я хочу достойно выступить в следующем сезоне. Олимпиада? О ней думает каждая биатлонистка сборной России, — приводит слова Загоруйко «Тюменская арена».
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