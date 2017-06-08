Загоруйко: об Олимпиаде думает каждая биатлонистка сборной России

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В общем зачёте Кубка мира 28-летняя спортсменка заняла 83-е место.

«Минувший сезон не удался. Я испытывала серьёзные проблемы со стрельбой, расстраивалась и переживала. Не знаю, что случилось, но к концу сезона в некоторых гонках удалось «собрать точность». Видела удачные проблески. Из-за них с большим позитивом приступила к работе перед новым сезоном. Всё будет нормально.