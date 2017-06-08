Домрачева в составе сборной Беларуси отправится на сбор в Австрию
8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дарья Домрачева в составе сборной Беларуси по биатлону отправится на сбор в Австрию, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный тренер сборной Юрий Альберс.
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Женская команда завершила тренировки в спорткомплексе «Раубичи» и с 9 по 29 июня продолжит подготовку в Хохфильцене. Вместе с Дарьей Домрачевой на
Мужская сборная продолжит тренироваться в «Раубичах», а после отправится в
Перед выездом в Хохфильцен Дарья Домрачева, которая является послом доброй воли ПРООН, посетила офис организации в Беларуси. Также трехкратная олимпийская чемпионка провела
Новый биатлонный сезон стартует 26 ноября в шведском Эстерсунде. Зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в корейском Пхенчхане.
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