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https://sport.mail.ru/news/biathlon/30015680/
8 июня 2017, 11:53 | Биатлон | БЕЛТА

Домрачева в составе сборной Беларуси отправится на сбор в Австрию

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дарья Домрачева в составе сборной Беларуси по биатлону отправится на сбор в Австрию, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный тренер сборной Юрий Альберс.

Женская команда завершила тренировки в спорткомплексе <span class=error>Раубичи</span> и с 9 по 29 июня продолжит подготовку в Хохфильцене. Вместе с Дарьей Домрачевой на <nobr>учебно-тренировочный</nobr> сбор поедут Надежда <span class=error>Скардино</span> Ирина <span class=error>Кривко</span> Надежда <span class=error>Писарева</span> и Анна <span class=error>Сола</span>. Увеличить
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Женская команда завершила тренировки в спорткомплексе «Раубичи» и с 9 по 29 июня продолжит подготовку в Хохфильцене. Вместе с Дарьей Домрачевой на учебно-тренировочный сбор поедут Надежда Скардино, Ирина Кривко, Надежда Писарева и Анна Сола.

Мужская сборная продолжит тренироваться в «Раубичах», а после отправится в Санкт-Петербург, где спортсмены попробуют свои силы в специальном снежном тоннеле, открытом два года назад на территории учебно-тренировочного центра Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта.

Перед выездом в Хохфильцен Дарья Домрачева, которая является послом доброй воли ПРООН, посетила офис организации в Беларуси. Также трехкратная олимпийская чемпионка провела автограф-сессию и вручила подарки в социально-педагогическом центре с приютом Первомайского района Минска.

Новый биатлонный сезон стартует 26 ноября в шведском Эстерсунде. Зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в корейском Пхенчхане.

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