Женская сборная России по биатлону начала сбор в Поклюке
Женская сборная России по биатлону в среду, 7 июня, начала сбор в Поклюке (Словения), который продлится до 26 июня.
Под руководством тренеров Сергея Коновалова, Николая Загурского и Михаила Девятьярова будут работать Татьяна Акимова, Дарья Виролайнен, Светлана Миронова, Виктория Сливко, Ирина Старых и Ирина Услугина, сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России.
Екатерина Юрлова и Ольга Подчуфарова пропускают сбор в Поклюке по согласованию с тренерским штабом — планируется, что они присоединятся к команде на следующих сборах.
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