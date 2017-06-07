Женская сборная России по биатлону начала сбор в Поклюке

Под руководством тренеров Сергея Коновалова, Николая Загурского и Михаила Девятьярова будут работать Татьяна Акимова, Дарья Виролайнен, Светлана Миронова, Виктория Сливко, Ирина Старых и Ирина Услугина, сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России.



Екатерина Юрлова и Ольга Подчуфарова пропускают сбор в Поклюке по согласованию с тренерским штабом — планируется, что они присоединятся к команде на следующих сборах.