Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/30010834/
7 июня 2017, 21:14 | Биатлон | Чемпионат.com

Женская сборная России по биатлону начала сбор в Поклюке

Женская сборная России по биатлону в среду, 7 июня, начала сбор в Поклюке (Словения), который продлится до 26 июня.

Под руководством тренеров Сергея Коновалова, Николая Загурского и Михаила Девятьярова будут работать Татьяна Акимова, Дарья Виролайнен, Светлана Миронова, Виктория Сливко, Ирина Старых и Ирина Услугина, сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России.

Екатерина Юрлова и Ольга Подчуфарова пропускают сбор в Поклюке по согласованию с тренерским штабом — планируется, что они присоединятся к команде на следующих сборах.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

СБР подтвердил, что бывший главный тренер сборной Касперович будет работать с резервом

СБР подтвердил, что бывший главный тренер сборной Касперович будет работать с резервом

МОСКВА, 6 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Бывший главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович продолжит работать на посту старшего тренера по резерву. Соответствующую информацию ТАСС подтвердил глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов.
Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото