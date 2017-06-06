СБР подтвердил, что бывший главный тренер сборной Касперович будет работать с резервом

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Касперович занимал пост главного тренера сборной с 2015 года и покинул его 31 мая, по истечении срока действия контракта с СБР. Предполагается, что должность главного тренера будет упразднена.

«Касперович будет старшим тренером резерва, речь идет о команде “Б” и команде юниоров», — сказал Кравцов.

О назначении Касперовича на пост старшего тренера по резерву ТАСС сообщил в середине мая.

В начале апреля правление СБР утвердило Рикко Гросса и Андрея Падина тренерами мужской сборной России на предстоящий сезон. Должность старшего тренера женской команды занял Сергей Коновалов.

На чемпионате мира нынешнего года в австрийском Хохфильцене российские биатлонисты завоевали одно золото в эстафете у мужчин и одну бронзу в смешанной эстафете, в позапрошлом сезоне на главном старте сезона национальная команда впервые в истории не завоевала ни одной медали. В следующем сезоне южнокорейский Пхенчхан примет зимние Олимпийские игры, которые пройдут с 9 по 25 февраля.