СБР подтвердил, что бывший главный тренер сборной Касперович будет работать с резервом
МОСКВА, 6 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Бывший главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович продолжит работать на посту старшего тренера по резерву. Соответствующую информацию ТАСС подтвердил глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов.
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Касперович занимал пост главного тренера сборной с 2015 года и покинул его 31 мая, по истечении срока действия контракта с СБР. Предполагается, что должность главного тренера будет упразднена.
«Касперович будет старшим тренером резерва, речь идет о команде “Б” и команде юниоров», — сказал Кравцов.
О назначении Касперовича на пост старшего тренера по резерву ТАСС сообщил в середине мая.
В начале апреля правление СБР утвердило Рикко Гросса и Андрея Падина тренерами мужской сборной России на предстоящий сезон. Должность старшего тренера женской команды занял Сергей Коновалов.
На чемпионате мира нынешнего года в австрийском Хохфильцене российские биатлонисты завоевали одно золото в эстафете у мужчин и одну бронзу в смешанной эстафете, в позапрошлом сезоне на главном старте сезона национальная команда впервые в истории не завоевала ни одной медали. В следующем сезоне южнокорейский Пхенчхан примет зимние Олимпийские игры, которые пройдут с 9 по 25 февраля.
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