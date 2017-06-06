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https://sport.mail.ru/news/biathlon/29994827/
6 июня 2017, 15:07 | Биатлон | Чемпионат.com

Домрачева: Пхёнчхан — другая сторона Земли, это добавляет свои нюансы

Трёхкратная олимпийская чемпионка белорусская биатлонистка Дарья Домрачева рассказала об особенностях подготовки к предстоящим Олимпийским играм в Пхёнчхане (Южная Корея).

Трёхкратная олимпийская чемпионка белорусская <span class=error>биатлонистка</span> Дарья Домрачева рассказала об особенностях подготовки к предстоящим Олимпийским играм в Пхёнчхане (Южная Корея). Увеличить
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В общем зачёте Кубка мира минувшего сезона 30-летняя спортсменка, вернувшаяся к соревнованиям после рождения ребёнка, заняла 24-е место.

«Олимпиада в Пхёнчхане — это абсолютно другой часовой пояс. Это другой континент, другая сторона Земли. Это добавляет свои особенности, свои нюансы. Но мы знаем, над чем нужно работать, и уже вплотную приступили к этому», — сказала Домрачева в эфире телеканала «Беларусь-1».
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