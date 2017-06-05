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5 июня 2017, 16:53 | Биатлон | Чемпионат.com

Губерниев: Тандем Коновалов — Девятьяров будет возрождать женский биатлон в РФ

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал включение в тренерский штаб женской сборной России по биатлону бывшего советского и российского лыжника, олимпийского чемпиона 1988 года в гонке на 15 км Михаила Девятьярова.

Комментатор Дмитрий <span class=error>Губерниев</span> прокомментировал включение в тренерский штаб женской сборной России по биатлону бывшего советского и российского лыжника олимпийского чемпиона 1988 года в гонке на 15 км Михаила Девятьярова. Увеличить
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«Вот он. Великий лыжник, олимпийский чемпион и прекрасный коуч. Михаил Девятьяров! Теперь Девятьяров — тренер женской сборной России по биатлону. Именно тандем Коновалов — Девятьяров будет возрождать женский биатлон в стране. Вперёд, тренеры! Наши женщины всех победят», — написал Губерниев на своей странице в «Инстаграме».
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