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https://sport.mail.ru/news/biathlon/29982743/
5 июня 2017, 14:53 | Биатлон | Чемпионат.com

Шипулин и Волков выступят на летнем чемпионате мира по биатлону в Чайковском

В Чайковском состоялось выездное заседание организационного комитета по подготовке и проведению летнего чемпионата мира по биатлону, который пройдёт с 25 по 27 августа.

В <span class=error>Чайковском</span> состоялось выездное заседание организационного комитета по подготовке и проведению летнего чемпионата мира по биатлону который пройдёт с 25 по 27 августа. Увеличить
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В рамках этого мероприятия вице-президент Союза биатлонистов России Вадим Мелихов подтвердил, что в Чайковском выступят олимпийские чемпионы и чемпионы мира Антон Шипулин и Алексей Волков, сообщает официальный сайт СБР.

Также подтверждено участие Валерии Васнецовой (чемпионка мира среди юниоров — 2017) и Сергея Клячина (неоднократный победитель и призёр Кубка IBU и чемпион мира по летнему биатлону — 2015).
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