Шипулин и Волков выступят на летнем чемпионате мира по биатлону в Чайковском

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В рамках этого мероприятия вице-президент Союза биатлонистов России Вадим Мелихов подтвердил, что в Чайковском выступят олимпийские чемпионы и чемпионы мира Антон Шипулин и Алексей Волков, сообщает официальный сайт СБР.

Также подтверждено участие Валерии Васнецовой (чемпионка мира среди юниоров — 2017) и Сергея Клячина (неоднократный победитель и призёр Кубка IBU и чемпион мира по летнему биатлону — 2015).