Шипулин и Волков выступят на летнем чемпионате мира по биатлону в Чайковском
В Чайковском состоялось выездное заседание организационного комитета по подготовке и проведению летнего чемпионата мира по биатлону, который пройдёт с 25 по 27 августа.
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Также подтверждено участие Валерии Васнецовой (чемпионка мира среди юниоров — 2017) и Сергея Клячина (неоднократный победитель и призёр Кубка IBU и чемпион мира по летнему биатлону — 2015).
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