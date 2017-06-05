Дорен-Абер: Высока вероятность того, что завершу карьеру после следующего сезона
Серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года в эстафете и спринте, пятикратная чемпионка мира французская биатлонистка Мари
Дорен-Абер сообщила, что может завершить карьеру после олимпийского сезона.
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В общем зачёте Кубка мира она стала четвёртой.
«Я не строю планов после Олимпиады в Пхёнчхане. Не знаю, продолжу карьеру или завершу её. Высока вероятность того, что я завершу карьеру после следующего сезона, но ещё точно не определилась. Это зависит от многих факторов, в частности, от результатов и от моей дочери», — цитирует
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