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https://sport.mail.ru/news/biathlon/29979431/
5 июня 2017, 10:53 | Биатлон | Чемпионат.com

Дорен-Абер: Высока вероятность того, что завершу карьеру после следующего сезона

Серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года в эстафете и спринте, пятикратная чемпионка мира французская биатлонистка Мари Дорен-Абер сообщила, что может завершить карьеру после олимпийского сезона.

Серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года в эстафете и спринте пятикратная чемпионка мира французская <span class=error>биатлонистка</span> <span class=error>Мари</span> <nobr>Дорен-Абер</nobr> сообщила что может завершить карьеру после олимпийского сезона. Увеличить
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В общем зачёте Кубка мира она стала четвёртой.

«Я не строю планов после Олимпиады в Пхёнчхане. Не знаю, продолжу карьеру или завершу её. Высока вероятность того, что я завершу карьеру после следующего сезона, но ещё точно не определилась. Это зависит от многих факторов, в частности, от результатов и от моей дочери», — цитирует Дорен-Абер Ski Chrono.
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