Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/29954953/
2 июня 2017, 11:13 | Биатлон | Чемпионат.com

Малышко: Буду тренироваться в отдельной группе со Слеповым у Хованцева

Олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Малышко сообщил, что будет тренироваться под руководством Анатолия Хованцева вместе с Алексеем Слеповым.

Олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий <span class=error>Малышко</span> сообщил что будет тренироваться под руководством Анатолия <span class=error>Хованцева</span> вместе с Алексеем <span class=error>Слеповым</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Сейчас я буду тренироваться в отдельной группе с Алексеем Слеповым, тренером у нас будет Анатолий Хованцев. Он подготовил огромное количество талантливых спортсменов, например Владимира Драчёва, Екатерину Юрлову. Он работал и с национальными командами. У нас есть все шансы подготовиться к новому сезону хорошо.

После Олимпиады хочется завоевать другие титулы, и ранга олимпийского чемпиона становится мало. Поэтому я всё своё время трачу на спорт, — сказал Малышко в эфире телеканала «СТВ».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото