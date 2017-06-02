Малышко: Буду тренироваться в отдельной группе со Слеповым у Хованцева

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«Сейчас я буду тренироваться в отдельной группе с Алексеем Слеповым, тренером у нас будет Анатолий Хованцев. Он подготовил огромное количество талантливых спортсменов, например Владимира Драчёва, Екатерину Юрлову. Он работал и с национальными командами. У нас есть все шансы подготовиться к новому сезону хорошо.

После Олимпиады хочется завоевать другие титулы, и ранга олимпийского чемпиона становится мало. Поэтому я всё своё время трачу на спорт, — сказал Малышко в эфире телеканала «СТВ».