Губерниев: Убеждён, наши женщины без медалей из олимпийской Кореи не уедут
Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев поддержал назначение Сергея Коновалова на пост старшего тренера женской сборной России по биатлону.
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«Хочу поддержать старшего тренера женской сборной России по биатлону Сергея Коновалова. Умный, вдумчивый, харизматичный. Настоящий профессионал своего дела. Я убеждён, наши женщины без медалей из олимпийской Кореи не уедут. Вперед, тренер. Не просто верю в успех, а знаю. Успех будет. Сергей Коновалов — даёшь!» — написал Губерниев на своей странице в «Инстаграме».
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