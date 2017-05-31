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https://sport.mail.ru/news/biathlon/29930039/
31 мая 2017, 13:08 | Биатлон | Чемпионат.com

Губерниев: Убеждён, наши женщины без медалей из олимпийской Кореи не уедут

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев поддержал назначение Сергея Коновалова на пост старшего тренера женской сборной России по биатлону.

Известный телекомментатор Дмитрий <span class=error>Губерниев</span> поддержал назначение Сергея <span class=error>Коновалова</span> на пост старшего тренера женской сборной России по биатлону. Увеличить
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«Хочу поддержать старшего тренера женской сборной России по биатлону Сергея Коновалова. Умный, вдумчивый, харизматичный. Настоящий профессионал своего дела. Я убеждён, наши женщины без медалей из олимпийской Кореи не уедут. Вперед, тренер. Не просто верю в успех, а знаю. Успех будет. Сергей Коновалов — даёшь!» — написал Губерниев на своей странице в «Инстаграме».
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