Цыбульский: «Туристам» на этапах Кубках мира и зимних Играх делать нечего

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Предельная самоотдача и жесткая дисциплина помогут качественно подготовиться национальной команде по биатлону к зимней Олимпиаде в Пхенчхане (Республика Корея), считает Андриан Цыбульский. «Спортсменам, которые не ставят и не могут добиваться высоких результатов, “туристам” на Олимпиадах и на Кубках мира делать нечего», — подчеркнул он.

Перед олимпийским сезоном состав национальной сборной оптимизирован. Как рассказал Андриан Цыбульский, к работе с мужской сборной привлечены российский специалист Николай Лопухов, который будет работать в тандеме с Василием Большаковым, за подготовку женской сборной отвечают Альфред Эдер и Федор Свобода. Продолжается работа над женской и смешанной эстафетами, совершенствуются навыки стрельбы ведущих биатлонистов.

По словам председателя Белорусской федерации биатлона в следующем олимпийском цикле белорусский биатлон планирует оказаться от услуг иностранных специалистов.

Особые надежды связываются на предстоящей Олимпиаде в Пхенчхане с выступлением белорусских лыжных акробатов. Председатель Белорусской федерации фристайла Александр Пенигин в ходе Олимпийского собрания рассказал о подготовке ведущих атлетов, в том числе олимпийских чемпионов Сочи в 2014 году Антона Кушнира и Аллы Цупер. «Наши лидеры уже ведут активную подготовку к зимним Играм. Антон Кушнир в прошедшем сезоне победил на трех этапах Кубках мира, хорошо идет тренировочный процесс и у Аллы Цупер, которая должна еще завоевать лицензию для участия в Олимпиаде. Также в белорусском фристайле есть хорошая смена. Чемпионом мира среди юниоров стал Дмитрий Мазуркевич, которого подготовил известный в прошлом спортсмен Дмитрий Дащинский», — рассказал Александр Пенигин.