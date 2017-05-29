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29 мая 2017, 16:09 | Биатлон | Чемпионат.com

Резервные сборные России по биатлону проведут сборы в Чайковском

Мужская и женская резервные сборные России по биатлону с 6 по 27 июня проведут сбор в Чайковском.

Мужская и женская резервные сборные России по биатлону с 6 по 27 июня проведут сбор в <span class=error>Чайковском</span>. Увеличить
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Юниорская команда с 9 по 29 июня будет готовиться в Санкт-Петербурге, сообщает официальный сайт СБР.

Состав мужской резервной команды
Семён Сучилов, Дмитрий Иванов, Эдуард Латыпов, Александр Поварницын, Кирилл Стрельцов, Никита Поршнев, Тимур Махамбетов, Петр Пащенко, Алексей Слепов.

Тренеры: Владимир Брагин, Сергей Белозёров.

Состав женской резервной команды
Светлана Слепцова, Ольга Шестерикова, Ульяна Кайшева, Анастасия Егорова, Екатерина Мошкова, Анастасия Загоруйко, Кристина Резцова, Ольга Якушова, Александра Алексешникова.

Тренеры: Виталий Норицын, Павел Ланцов.

Состав юниорской команды
Игорь Малиновский, Никита Лобастов, Карим Халили, Василий Томшин, Илья Новопашин, Сергей Демичев, Михаил Первушин, Глеб Слободенюк, Валерия Васнецова, Екатерина Санникова, Кристина Егорова, Ксения Жужгова, Анастасия Рассказова, Анна Григорьева, Анастасия Халиуллина, Анастасия Гореева.

Тренеры: Максим Ихсанов, Павел Максимов, Сергей Ефимов, Ильгиз Самигуллин, Алексей Антипов, Игорь Охотников.
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