С. Фуркада едва не сбил автомобиль на тренировке
Французский биатлонист Симон Фуркад на своей странице в «Фейсбуке» сообщил, что у него произошёл конфликт с водителем автомобиля, который едва не сбил его во время тренировки на лыжероллерах.
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«Вчера на тренировке водитель сначала сигналил как идиот, а затем проехал так близко, что задел мою палку. Затем он вышел из машины и заявил, что мы, спортсмены на лыжероллерах, представляем угрозу на дороге. Разговор шёл на повышенных тонах, и он толкнул меня головой. Я хотел наброситься на него, но мой друг Бертран остановил меня», — написал Фуркад.
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