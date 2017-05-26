С. Фуркада едва не сбил автомобиль на тренировке

«Вчера на тренировке водитель сначала сигналил как идиот, а затем проехал так близко, что задел мою палку. Затем он вышел из машины и заявил, что мы, спортсмены на лыжероллерах, представляем угрозу на дороге. Разговор шёл на повышенных тонах, и он толкнул меня головой. Я хотел наброситься на него, но мой друг Бертран остановил меня», — написал Фуркад.

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