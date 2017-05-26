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https://sport.mail.ru/news/biathlon/29877394/
26 мая 2017, 12:12 | Биатлон | Чемпионат.com

С. Фуркада едва не сбил автомобиль на тренировке

Французский биатлонист Симон Фуркад на своей странице в «Фейсбуке» сообщил, что у него произошёл конфликт с водителем автомобиля, который едва не сбил его во время тренировки на лыжероллерах.

Французский биатлонист <span class=error>Симон</span> <span class=error>Фуркад</span> на своей странице в Фейсбуке сообщил что у него произошёл конфликт с водителем автомобиля который едва не сбил его во время тренировки на лыжероллерах. Увеличить
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«Вчера на тренировке водитель сначала сигналил как идиот, а затем проехал так близко, что задел мою палку. Затем он вышел из машины и заявил, что мы, спортсмены на лыжероллерах, представляем угрозу на дороге. Разговор шёл на повышенных тонах, и он толкнул меня головой. Я хотел наброситься на него, но мой друг Бертран остановил меня», — написал Фуркад.
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