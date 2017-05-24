Носкова: После перелома врачи говорили, что могу на всю жизнь остаться инвалидом
Бывшая советская и российская биатлонистка, олимпийская чемпионка 1994 года Луиза Носкова рассказала, как сумела восстановиться после перелома ноги и пройти отбор в национальную команду на Игры в Лиллехаммере.
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Видимо, что-то случилось...
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«Это был сложный перелом, пострадала лодыжка на левой ноге. Травму получила в 1993 году на чемпионате России в
Помню, какое тяжёлое у меня было психологическое состояние. Ведь не знала, смогу ли я снова бегать на лыжах и какие у меня перспективы на будущее. Однако помогали не упасть духом родные и близкие, тренеры. Все старались поддержать. Постепенно стала тренироваться. А потом прошла отбор в национальную команду и поехала в Норвегию, — цитирует Носкову «Тюменская арена».
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