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https://sport.mail.ru/news/biathlon/29853153/
24 мая 2017, 14:53 | Биатлон | Чемпионат.com

Носкова: После перелома врачи говорили, что могу на всю жизнь остаться инвалидом

Бывшая советская и российская биатлонистка, олимпийская чемпионка 1994 года Луиза Носкова рассказала, как сумела восстановиться после перелома ноги и пройти отбор в национальную команду на Игры в Лиллехаммере.

Бывшая советская и российская <span class=error>биатлонистка</span> олимпийская чемпионка 1994 года Луиза <span class=error>Носкова</span> рассказала как сумела восстановиться после перелома ноги и пройти отбор в национальную команду на Игры в Лиллехаммере. Увеличить
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«Это был сложный перелом, пострадала лодыжка на левой ноге. Травму получила в 1993 году на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Это случилось 25 февраля. И что интересно, ровно через год, в этот же календарный день, мы выиграли эстафету на Олимпиаде. Причём после перелома врачи говорили, что могу на всю жизнь остаться инвалидом. Кость неправильно срослась. И помог мне обычный хирург из Лабытнангов, к сожалению, не помню его имени. Врезались в память его слова: «Ты ещё станешь олимпийской чемпионкой». Ногу снова ломали, потом был период реабилитации. Сквозь слёзы и боль удалось восстановить свою былую форму.

Помню, какое тяжёлое у меня было психологическое состояние. Ведь не знала, смогу ли я снова бегать на лыжах и какие у меня перспективы на будущее. Однако помогали не упасть духом родные и близкие, тренеры. Все старались поддержать. Постепенно стала тренироваться. А потом прошла отбор в национальную команду и поехала в Норвегию, — цитирует Носкову «Тюменская арена».
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