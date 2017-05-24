Носкова: После перелома врачи говорили, что могу на всю жизнь остаться инвалидом

«Это был сложный перелом, пострадала лодыжка на левой ноге. Травму получила в 1993 году на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Это случилось 25 февраля. И что интересно, ровно через год, в этот же календарный день, мы выиграли эстафету на Олимпиаде. Причём после перелома врачи говорили, что могу на всю жизнь остаться инвалидом. Кость неправильно срослась. И помог мне обычный хирург из Лабытнангов, к сожалению, не помню его имени. Врезались в память его слова: «Ты ещё станешь олимпийской чемпионкой». Ногу снова ломали, потом был период реабилитации. Сквозь слёзы и боль удалось восстановить свою былую форму.

Помню, какое тяжёлое у меня было психологическое состояние. Ведь не знала, смогу ли я снова бегать на лыжах и какие у меня перспективы на будущее. Однако помогали не упасть духом родные и близкие, тренеры. Все старались поддержать. Постепенно стала тренироваться. А потом прошла отбор в национальную команду и поехала в Норвегию, — цитирует Носкову «Тюменская арена».