Биатлонистка Шевалье сломала ключицу в результате ДТП во время велотренировки
МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Французская биатлонистка Анаис Шевалье была сбита машиной во время тренировки на велосипеде, в результате чего сломала ключицу. Об этом спортсменка рассказал на своей странице в социальной сети Facebook.
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Видимо, что-то случилось...
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«Я расширила список спортсменов, который и так выглядел пугающе. Я зла, автомобилисты, мы беззащитны, когда едем на велосипеде. Спасибо за то, что играете нашими жизнями. Мне посчастливилось отделаться “всего лишь” сломанной ключицей и большим испугом», — написала Шевалье.
«Преждевременно прекращаю тренировки и не смогу двигаться
Это не первый случай за последнее время, когда спортсмены во время тренировок на велосипеде попадают в ДТП. В конце апреля погиб победитель веломногодневки «Джиро д’Италия» 2011 года итальянец Микеле Скарпони, который был сбит грузовиком во время тренировки. В понедельник американец Ники Хэйден, который является чемпионом мира по
Шевалье — серебряный призер чемпионата мира 2016 года в эстафете. На ЧМ-2017 она завоевала серебро в смешанной эстафете и бронзу — в спринте и эстафете. Также в ее активе бронза ЧЕ-2015 в эстафете. Победитель и призер этапов Кубка мира.
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