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https://sport.mail.ru/news/biathlon/29849416/
24 мая 2017, 11:22 | Биатлон | Чемпионат.com

Бьорндален: Фуркад — лучший лыжник в биатлоне, тренировки с ним могут мне помочь

Норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален подтвердил информацию о том, что француз Мартен Фуркад предложил ему провести совместный сбор.

Норвежский биатлонист <nobr>Уле-Эйнар</nobr> Бьорндален подтвердил информацию о том что француз Мартен <span class=error>Фуркад</span> предложил ему провести совместный сбор. Увеличить
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«Мы обсуждаем этот вариант. Нужно сделать так, чтобы всё устроило нас обоих. Было бы здорово встретиться с Фуркадом летом. Мы пытаемся найти свободное время для этого.

Фуркад — лучший лыжник в биатлоне, тренировки с ним могут мне помочь. А чем я могу помочь Фуркаду? Надо спросить у него. Видимо, у Мартена есть какой-то интерес, — приводит слова Бьорндалена NRK.
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