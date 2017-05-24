Бьорндален: Фуркад — лучший лыжник в биатлоне, тренировки с ним могут мне помочь
Норвежский биатлонист
Уле-Эйнар Бьорндален подтвердил информацию о том, что француз Мартен Фуркад предложил ему провести совместный сбор.
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«Мы обсуждаем этот вариант. Нужно сделать так, чтобы всё устроило нас обоих. Было бы здорово встретиться с Фуркадом летом. Мы пытаемся найти свободное время для этого.
Фуркад — лучший лыжник в биатлоне, тренировки с ним могут мне помочь. А чем я могу помочь Фуркаду? Надо спросить у него. Видимо, у Мартена есть
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