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«Мы обсуждаем этот вариант. Нужно сделать так, чтобы всё устроило нас обоих. Было бы здорово встретиться с Фуркадом летом. Мы пытаемся найти свободное время для этого.