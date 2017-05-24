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24 мая 2017, 11:14 | Биатлон | Чемпионат.com

Волков: Если брать главные старты, можно сказать, что это был успешный сезон

Олимпийский чемпион 2014 года российский биатлонист Алексей Волков подвёл итоги своего выступления в минувшем сезоне.

В общем зачёте Кубка мира он занял 56-е место. На чемпионате мира в Хохфильцене Волков выиграл золото в составе эстафетной четвёрки.

«Если сравнивать этот сезон с предыдущим, то это небо и земля. В этом году было 30 стартов, я нигде не сидел, постоянно стартовал, пытался себя реализовывать. Где-то получилось хорошо, где-то более-менее. В целом, если брать главные старты, то можно сказать, что это был очень успешный сезон», — сказал Волков в интервью каналу ОКР.
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