Волков: Если брать главные старты, можно сказать, что это был успешный сезон
Олимпийский чемпион 2014 года российский биатлонист Алексей Волков подвёл итоги своего выступления в минувшем сезоне.
В общем зачёте Кубка мира он занял 56-е место. На чемпионате мира в Хохфильцене Волков выиграл золото в составе эстафетной четвёрки.
«Если сравнивать этот сезон с предыдущим, то это небо и земля. В этом году было 30 стартов, я нигде не сидел, постоянно стартовал, пытался себя реализовывать.
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