Лукашенко: Председатель КГБ возглавит набсовет Федерации биатлона Беларуси
Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал смену руководства национальной федерации биатлона.
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«Возьмём биатлон. Всегда было так, что КГБ курировал биатлон. Мы это оставили с советских времён — избрали председателем федерации биатлона Вакульчика, председателя КГБ. Я заметил, что министр спорта и другие должностные лица
Мы решили сделать так: крупный, способный специалист возглавляет федерацию. На местах с этим согласились. Поэтому идут перевыборы. Вакульчик возглавит наблюдательный совет, будет оказывать посильную помощь развитию биатлона. И будет отвечать не меньше, чем руководитель федерации, — сказал Лукашенко в эфире ТК «Беларусь-1».
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