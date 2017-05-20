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https://sport.mail.ru/news/biathlon/29808696/
20 мая 2017, 13:05 | Биатлон | Чемпионат.com

Лукашенко: Председатель КГБ возглавит набсовет Федерации биатлона Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал смену руководства национальной федерации биатлона.

Президент <span class=error>Беларуси</span> Александр <span class=error>Лукашенко</span> прокомментировал смену руководства национальной федерации биатлона. Увеличить
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«Возьмём биатлон. Всегда было так, что КГБ курировал биатлон. Мы это оставили с советских времён — избрали председателем федерации биатлона Вакульчика, председателя КГБ. Я заметил, что министр спорта и другие должностные лица как-то, мягко говоря, не управляли этими федерациями. Поскольку большие начальники — генеральный прокурор, председатель КГБ. Очень трудно было управлять, все было замкнуто на президента, мне пришлось заниматься и спортом.

Мы решили сделать так: крупный, способный специалист возглавляет федерацию. На местах с этим согласились. Поэтому идут перевыборы. Вакульчик возглавит наблюдательный совет, будет оказывать посильную помощь развитию биатлона. И будет отвечать не меньше, чем руководитель федерации, — сказал Лукашенко в эфире ТК «Беларусь-1».

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