Фуркад: Есть вероятность, что завершу карьеру после Олимпиады-2018
Двукратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира и шестикратный обладатель Кубка мира француз Мартен Фуркад оценил вероятность завершения карьеры после Олимпиады-2018 в Пхёнчхане.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Я хочу продолжать выступать и после Пхёнчхана, но есть вероятность, что завершу карьеру, потому что поддерживать страсть становится всё сложнее», — приводит слова Фуркада
В завершившемся сезоне Мартен Фуркад выиграл 14 личных гонок из 26, ещё трижды стал вторым и пять раз финишировал с третьим результатом.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter