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20 мая 2017, 13:03 | Биатлон | Чемпионат.com

Фуркад: Есть вероятность, что завершу карьеру после Олимпиады-2018

Двукратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира и шестикратный обладатель Кубка мира француз Мартен Фуркад оценил вероятность завершения карьеры после Олимпиады-2018 в Пхёнчхане.

Двукратный олимпийский чемпион 11-кратный чемпион мира и шестикратный обладатель Кубка мира француз Мартен <span class=error>Фуркад</span> оценил вероятность завершения карьеры после Олимпиады-2018 в Пхёнчхане. Увеличить
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«Я хочу продолжать выступать и после Пхёнчхана, но есть вероятность, что завершу карьеру, потому что поддерживать страсть становится всё сложнее», — приводит слова Фуркада Ski-Nordique.

В завершившемся сезоне Мартен Фуркад выиграл 14 личных гонок из 26, ещё трижды стал вторым и пять раз финишировал с третьим результатом.
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