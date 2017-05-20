Фуркад: Есть вероятность, что завершу карьеру после Олимпиады-2018

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«Я хочу продолжать выступать и после Пхёнчхана, но есть вероятность, что завершу карьеру, потому что поддерживать страсть становится всё сложнее», — приводит слова Фуркада Ski-Nordique.

В завершившемся сезоне Мартен Фуркад выиграл 14 личных гонок из 26, ещё трижды стал вторым и пять раз финишировал с третьим результатом.