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https://sport.mail.ru/news/biathlon/29774219/
17 мая 2017, 15:39 | Биатлон | Р-Спорт

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова включена в пул тестирования IBU

МОСКВА, 17 мая — Р-Спорт. Россиянка Ольга Подчуфарова включена в пул допинг-тестирования Международного союза биатлонистов (IBU).

<em>МОСКВА 17 мая — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Россиянка Ольга Подчуфарова включена в пул <nobr>допинг-тестирования</nobr> Международного союза биатлонистов (IBU). Увеличить
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Ранее 24-летней спортсменки не оказалось в опубликованном списке тестируемых.

Согласно данным с официального сайта IBU, Подчуфарова значится в пуле тестирования на период с 1 мая 2017 года по 30 апреля 2018 года, под 42-м номером.

Подчуфарова пропускает первый сбор национальной команды в Белокурихе. Личный тренер биатлонистки Юрий Лелин ранее сообщил агентству «Р-Спорт», что она вернется к тренировкам с командой не раньше июля, до этого она будет тренироваться индивидуально и продолжит решать проблемы со здоровьем.
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