Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова включена в пул тестирования IBU
МОСКВА, 17 мая —
Р-Спорт. Россиянка Ольга Подчуфарова включена в пул допинг-тестирования Международного союза биатлонистов (IBU).
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Ранее 24-летней спортсменки не оказалось в опубликованном списке тестируемых.
Согласно данным с официального сайта IBU, Подчуфарова значится в пуле тестирования на период с 1 мая 2017 года по 30 апреля 2018 года, под 42-м номером.
Подчуфарова пропускает первый сбор национальной команды в Белокурихе. Личный тренер биатлонистки Юрий Лелин ранее сообщил агентству «Р-Спорт», что она вернется к тренировкам с командой не раньше июля, до этого она будет тренироваться индивидуально и продолжит решать проблемы со здоровьем.
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