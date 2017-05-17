Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова включена в пул тестирования IBU

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Ранее 24-летней спортсменки не оказалось в опубликованном списке тестируемых.

Согласно данным с официального сайта IBU, Подчуфарова значится в пуле тестирования на период с 1 мая 2017 года по 30 апреля 2018 года, под 42-м номером.

Подчуфарова пропускает первый сбор национальной команды в Белокурихе. Личный тренер биатлонистки Юрий Лелин ранее сообщил агентству «Р-Спорт», что она вернется к тренировкам с командой не раньше июля, до этого она будет тренироваться индивидуально и продолжит решать проблемы со здоровьем.