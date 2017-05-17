Бессеберг: Мы включили всех биатлонистов РФ в пул тестирования по просьбе СБР

«Включение спортсменов в пул тестирования осуществлялось согласно правилам IBU, и мне бы не хотелось говорить о политической составляющей, — рассказал Бессеберг корреспонденту “Чемпионата” Александру Круглову. — Мы включили туда всех российских спортсменов, выступающих на международных соревнованиях с согласия и по просьбе СБР. Дело в том, что РУСАДА по-прежнему считается не соответствующим кодексу ВАДА, и это серьёзная проблема. Поэтому ещё в январе мы приняли это решение в интересах чистоты спорта и в интересах российского биатлона».