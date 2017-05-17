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https://sport.mail.ru/news/biathlon/29772230/
17 мая 2017, 13:39 | Биатлон | ТАСС

IBU: Отсутствие Подчуфаровой в пуле тестирования является технической ошибкой

МОСКВА, 17 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Бронзовый призер чемпионата мира россиянка Ольга Подчуфарова числится в пуле тестирования Международного союза биатлонистов (IBU), ее отсутствие в опубликованном во вторник списке спортсменов является технической ошибкой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

<em>МОСКВА 17 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/.</em> Бронзовый призер чемпионата мира россиянка Ольга Подчуфарова числится в пуле тестирования Международного союза биатлонистов (IBU) ее отсутствие в опубликованном во вторник списке спортсменов является технической ошибкой. Об этом ТАСС сообщили в <nobr>пресс-службе</nobr> организации. Увеличить
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В списке IBU значатся все российские биатлонисты, выступавшие в прошедшем сезоне на любых соревнованиях под эгидой IBU, поскольку россияне с 21 января автоматически попадают в пул. Однако Подчуфаровой, которая являлась членом сборной России и завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира 2017 года в смешанной эстафете, в списке не оказалось.

«Ольга Подчуфарова входит в пул тестирования, просто ее имя не отображается на сайте. Вскоре мы внесем ее в список», — говорится в сообщении IBU.

Решение об автоматическом включении российских биатлонистов в пул тестирования после участия в турнирах IBU было принято на исполкоме организации на фоне допингового скандала в российском биатлоне. По итогам исполкома также было принято решение оправдать 22 из 29 российских биатлонистов, чьи дела по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) рассматривала экспертная комиссия IBU.
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