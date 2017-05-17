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17 мая 2017, 13:07 | Биатлон | Чемпионат.com

Домрачевой был выделен дополнительный участок земли на берегу Минского моря

Главный архитектор Минской области Вадим Николаенко сообщил, что трёхкратной олимпийской чемпионке белорусской биатлонистке Дарье Домрачевой был выделен ещё один участок на берегу Минского моря.

Главный архитектор Минской области Вадим <span class=error>Николаенко</span> сообщил что трёхкратной олимпийской чемпионке белорусской <span class=error>биатлонистке</span> Дарье Домрачевой был выделен ещё один участок на берегу Минского моря. Увеличить
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На участке разместят теннисную и волейбольную площадки, а также обустроят пруд, приведут в порядок прилегающую к нему территорию. Дом биатлонистке проектировал родной брат — архитектор Никита Домрачев.

«Дарье Домрачевой действительно был выделен участок в 0,8 га под благоустройство. Раньше эта площадка рассматривалась в качестве размещения инвестиционного проекта с зонами отдыха. Позже от этой идеи отказались по просьбе местных жителей, которые хотели жить в тихом и спокойном месте. В итоге решили размещать в Лапоровичах участки только под жилищное строительство», — цитирует Николаенко Tut.
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