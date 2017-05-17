Театр абсурда в штабе сборной

В нашем биатлонном хозяйстве творятся странные вещи. Чтобы в этом убедиться, давайте вспомним события хотя бы последних пары месяцев. Итак, в марте женская команда завершила очередной международный сезон. Результаты в нем были средними, но в целом — не сильно лучше или хуже, чем во все предыдущие.

Командой руководил молодой специалист Виталий Норицын. После сезона две спортсменки из сборной — победительница этапа Кубка мира Татьяна Акимова и одна из самых перспективных представительниц молодежи Виктория Сливко в своих соцсетях публично выразили Норицыну поддержку. Акимова даже написала буквально следующее: «Виталий Викторович! Не хочу даже хоть на секунду задумываться, что мы не продолжим с вами работу».

Несмотря на заявления Акимовой, в чьих результатах при Норицыне произошел прорыв, молодому специалисту стали подыскивать замену. Так как круг свободных тренеров накануне олимпийского сезона ограничен, выбирали из тех, кто уже работал в нашей сборной в последние годы. Дальше всех переговоры зашли с Владимиром Королькевичем — специалистом, при котором Ольга Вилухина выиграла личную медаль на Играх-2014 в Сочи.

16-е МЕСТО ПОМЕНЯЛИ НА 16-е.

Королькевич приехал в Москву и уже практически ударил по рукам с главой СБР Александром Кравцовым. Затем тренер вернулся в Словению, написал там заявление об уходе с прежней работы и стал ждать. Его назначение уже не было секретом даже для прессы и рассматривалось как вопрос времени. Однако время шло, команде пришла пора отправляться на первый сбор, а Королькевича никак не утверждали.

И вот, на официальном сайте СБР вечером во вторник появилась новость, в которой в середине текста, словно между делом, упоминалось, что «старший тренер женской команды Сергей Коновалов». Удивительно в этой ситуации все. Что новость о появлении у команды в олимпийском сезоне старшего тренера недостойна даже отдельного заголовка. Что уважаемый специалист Королькевич узнал об отказе СБР из интернета. Наконец, что Коновалов уже второй раз в течение трех лет приходит на эту должность: в сезоне-2015/16 он уже работал, причем сменил тогда как раз… Владимира Королькевича!

Как известно, лучше всего за тренера говорят результаты. Женская команда в сезоне-2015/16 при Коновалове запомнилась, в основном, блестящим этапом Кубка мира в Антерсельве, где победы одержали Екатерина Юрлова и Ольга Подчуфарова. На чемпионате мира наши девушки тогда медалей не завоевали, а лучшей в общем зачете Кубка мира оказалась Подчуфарова на 16-м месте.

После завершения сезона Коновалов отправился в отставку, а сменил его тандем Норицына с Валерием Медведцевым. Вот, для сравнения, результаты этого года: «полмедали» на чемпионате мира за смешанную эстафету плюс ровно то же 16-е место в кубковом «тотале», на этот раз добытое усилиями Акимовой.

НЕ ПОДДАЮЩИЕСЯ ЛОГИКЕ.

Вывод напрашивается сам собой. Наша женская команда уже как минимум несколько последних лет находится на одном, довольно среднем уровне результатов. У нее возможны отдельные всплески, периодически появляются новые способные спортсменки. Задача любого специалиста, кто бы с командой ни работал: сделать так, чтобы эти всплески приходились на главные старты сезона, а новые «звездочки» не угасали, едва успев засветить, как это случилось с Подчуфаровой. Как показывает опыт, решить эту задачу пока никто не смог.

Странно в сложившейся сейчас ситуации даже не то, что вместо опытного Королькевича с командой будет работать относительно молодой Коновалов. И даже не то, что неплохо отработавший сезон Норицын попрощался с основной сборной, хотя, по информации «СЭ», остался работать в структуре СБР. В конце концов, как мы уже не раз убеждались, имя и опыт тренера — это вовсе не гарантия результата. При Коновалове шансы наших биатлонисток успешно выступить на Играх в Пхенчхане точно такие же, как и при любом другом наставнике. С годами меняются тренерские принципы, условия для тренировок, организмы спортсменок, не говоря уже об их ротации….

Обидно, что наш биатлон в очередной раз предстал как нечто не поддающееся логике. Почему вот не позвонить человеку, с которым вы вели конкретные переговоры о работе, и хотя бы не поставить его в известность, что в услугах более не нуждаются? Зачем, если препятствием действительно стали допинговые проблемы Королькевича в 2014-м и подмоченная репутация, в принципе было обсуждать его кандидатуру? В конце концов, как так получилось, что у команды в чуть ли не самом популярном зимнем виде спорта фактически до старта первого сбора не было тренера, и это никого из общественности не волновало?

Все это, конечно, вопросы в никуда. Сейчас тандему Коновалова с Загурским остается только пожелать удачи. Абсурдная ситуация последних месяцев — уж никак не их вина.

Наталья МАРЬЯНЧИК.