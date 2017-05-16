Андриан Цыбульский избран председателем Белорусской федерации биатлона
Как и прогнозировал pressball.by, известный белорусский специалист Андриан Цыбульский избран председателем Белорусской федерации биатлона. На этой должности он сменил Валерия Вакульчика, который возглавил Наблюдательный совет.
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Видимо, что-то случилось...
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Кандидатура Андриана Цыбульского была единогласно поддержана участниками конференции. Заместителем руководителя федерации стал Кузнецов Игорь Никонович, сообщает
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