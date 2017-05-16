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https://sport.mail.ru/news/biathlon/29763412/
16 мая 2017, 18:52 | Биатлон | «Прессбол»

Андриан Цыбульский избран председателем Белорусской федерации биатлона

Как и прогнозировал pressball.by, известный белорусский специалист Андриан Цыбульский избран председателем Белорусской федерации биатлона. На этой должности он сменил Валерия Вакульчика, который возглавил Наблюдательный совет.

Как и прогнозировал pressball.by известный белорусский специалист Андриан <span class=error>Цыбульский</span> избран председателем Белорусской федерации биатлона. На этой должности он сменил Валерия <span class=error>Вакульчика</span> который возглавил Наблюдательный совет. Увеличить
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Кандидатура Андриана Цыбульского была единогласно поддержана участниками конференции. Заместителем руководителя федерации стал Кузнецов Игорь Никонович, сообщает пресс-служба федерации. Вновь избранный руководитель Белорусской федерации биатлона отметил, что главными задачами федерации станут: безусловная преемственность в работе прежнего руководства, включая стиль и практику управленческой деятельности с нацеленностью на практический результат; интенсивная и качественная подготовка национальной команды к XXIII Олимпийским играм в Пхенчхане; реализация разработанных инновационных принципов и методов подготовки резерва. Утверждена новая редакция Устава БФБ, которая в требуемой мере соответствует установкам президента Республики Беларусь, президента Национального олимпийского комитета Александра Лукашенко по развитию олимпийских видов спорта. Делегатами конференции избраны руководящие органы федерации: президиум, наблюдательный совет, контрольно-ревизионная комиссия. Большинство спортивных федераций Беларуси ожидает смена на посту председателя.

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