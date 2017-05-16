Коновалов приступил к работе как старший тренер биатлонисток РФ на сборе в Белокурихе
МОСКВА, 16 мая —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Бронзовый призер чемпионата мира по биатлону 2004 года Сергей Коновалов приступил к работе в качестве старшего тренера женской сборной России на первом предсезонном сборе, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе Союза биатлонистов России.
Первый предсезонный сбор команды стартовал в Белокурихе, он продлится до 30 мая.
«В качестве старшего тренера женской сборной России Коновалов приступил к работе на сборе в Белокурихе», — сообщили в
На данный момент в составе женской команды на сборе в Белокурихе тренируются Дарья Виролайнен, Татьяна Акимова, Светлана Миронова, Виктория Сливко, Ирина Услугина.
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