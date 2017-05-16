Коновалов приступил к работе как старший тренер биатлонисток РФ на сборе в Белокурихе

Первый предсезонный сбор команды стартовал в Белокурихе, он продлится до 30 мая.

«В качестве старшего тренера женской сборной России Коновалов приступил к работе на сборе в Белокурихе», — сообщили в пресс-службе.

На данный момент в составе женской команды на сборе в Белокурихе тренируются Дарья Виролайнен, Татьяна Акимова, Светлана Миронова, Виктория Сливко, Ирина Услугина.