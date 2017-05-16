Коновалов назначен старшим тренером женской сборной России по биатлону
МОСКВА, 16 мая. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Бронзовый призер чемпионата мира по биатлону 2004 года Сергей Коновалов назначен на должность старшего тренера женской сборной России. Об этом ТАСС сообщил президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов.
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«Коновалов назначен на пост старшего тренера женской сборной, — сообщил Кравцов. — Биатлонистки под руководством старшего тренера Коновалова и тренера Николая Загурского приступили к тренировкам на сборе в Белокурихе на Алтае, он завершится 30 мая».
Тренерами мужской сборной в начале апреля правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило Рикко Гросса и Андрея Падина.
На последнем чемпионате мира в австрийском Хохфильцене российские биатлонисты завоевали одно золото в эстафете у мужчин и одну бронзу в смешанной эстафете, в позапрошлом сезоне на главном старте сезона национальная команда впервые в истории не завоевала ни одной медали.
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