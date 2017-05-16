Сборная России по биатлону приступила к тренировкам на первом предсезонном сборе
МОСКВА, 16 мая —
Р-Спорт. Сборная России по биатлону приступила к тренировкам на первом предсезонном сборе, который проходит в Белокурихе (Алтайский край), сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР).
В составе мужской команды под руководством Андрея Падина и Рикко Гросса тренируются Антон Бабиков, Максим Цветков, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Юрий Шопин. Евгений Гараничев по согласованию с тренерским штабом первый сбор проведет в Тюмени.
С женской командой работают старший тренер Сергей Коновалов и Николай Загурский. В ней на данный момент тренируются Дарья Виролайнен, Татьяна Акимова, Светлана Миронова, Виктория Сливко, Ирина Услугина. Ирина Старых, Екатерина Юрлова и Ольга Подчуфарова пропускают сбор по согласованию с тренерским штабом. Планируется, что они присоединятся к команде на следующих сборах.
Сбор в Белокурихе продлится до 30 мая.
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