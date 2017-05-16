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https://sport.mail.ru/news/biathlon/29760818/
16 мая 2017, 16:02 | Биатлон | Р-Спорт

Тренер Подчуфаровой заявил, что она вернется в пул тестирования IBU после лечения

МОСКВА, 16 мая — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова может вернуться в пул тестирования Международного союза биатлонистов (IBU) после лечения, заявил личный тренер спортсменки Юрий Лелин.

Подчуфарова не вошла в этот пул тестирования согласно информации, опубликованной на официальном сайте IBU.

«Да, конечно, — заявил Лелин, отвечая на вопрос корреспондента агентства “Р-Спорт”, вернется ли спортсменка в пул тестирования после того, как решит проблемы с самочувствием. — По договоренности с тренерами, с СБР (Союзом биатлонистов России) она готовится, лечится в Инсбруке, сейчас приехала в Россию, проходит УМО (углубленное медицинское обследование), которое сборная проходила перед (сбором) Белокурихой. Все это согласовано с (председателем тренерского совета Владимиром) Барнашовым вне зависимости от того, кто там тренер будет».

«Июнь месяц она пропускает, остается вне сборной, лечится и тренируется самостоятельно. Динамика по самочувствию положительная, большой сдвиг во всех моментах. Все нормально, все хорошо», — отметил Лелин.
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