Тренер Подчуфаровой заявил, что она вернется в пул тестирования IBU после лечения
МОСКВА, 16 мая —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова может вернуться в пул тестирования Международного союза биатлонистов (IBU) после лечения, заявил личный тренер спортсменки Юрий Лелин.
Подчуфарова не вошла в этот пул тестирования согласно информации, опубликованной на официальном сайте IBU.
«Да, конечно, — заявил Лелин, отвечая на вопрос корреспондента агентства “Р-Спорт”, вернется ли спортсменка в пул тестирования после того, как решит проблемы с самочувствием. — По договоренности с тренерами, с СБР (Союзом биатлонистов России) она готовится, лечится в Инсбруке, сейчас приехала в Россию, проходит УМО (углубленное медицинское обследование), которое сборная проходила перед (сбором) Белокурихой. Все это согласовано с (председателем тренерского совета Владимиром) Барнашовым вне зависимости от того, кто там тренер будет».
«Июнь месяц она пропускает, остается вне сборной, лечится и тренируется самостоятельно. Динамика по самочувствию положительная, большой сдвиг во всех моментах. Все нормально, все хорошо», — отметил Лелин.
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