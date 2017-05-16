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16 мая 2017, 17:13 | Биатлон | ТАСС

Биатлонист Шипулин рассказал, что будет настраиваться на Олимпиаду как на обычный старт

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин не будет настраиваться на Игры 2018 года как на серьезные соревнования. Об этом он рассказал ТАСС.

Спортсмен также отметил что предстоящий подготовительный сезон будет тяжелым. Увеличить
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«Знаю по себе, что чем меньше ты думаешь о результате, тем лучше получается, поэтому буду стараться настроить себя как на обычные старты Кубка мира, а не как на главный старт четырехлетия, — сказал Шипулин. — Что касается психологии — это мы будем обговаривать в тренировочном процессе. Может быть, попробуем поработать с психологом, а может быть, это и не нужно».

Ранее сообщалось, что Союз биатлонистов России (СБР) ликвидирует должность главного тренера национальной сборной, которую с 2015 года занимает Александр Касперович.

«Для меня самое главное, чтобы мой тренерский штаб никто не трогал (Шипулин уже не первый год работает в группе тренера Андрея Крючкова, отдельно от основной сборной России). Нам дали “добро”, я также остаюсь тренироваться с Крючковым. Для меня это не так важно, главное, чтобы был какой-то спортивный принцип», — сказал биатлонист.

Шипулин также отметил, что предстоящий подготовительный сезон будет тяжелым. «Через неделю мы уезжаем на первый сбор в Болгарию, и каждый месяц по 20−22 дня будем проводить на сборах. Подготовительный сезон будет тяжелый, ответственный, потому что перед Олимпиадой всегда стараемся все свои ошибки свести к минимуму, проводим много работы. Надо исправить как психологические, так и функциональные недочеты», — подчеркнул он.

Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокрейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
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