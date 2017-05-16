Биатлонист Шипулин рассказал, что будет настраиваться на Олимпиаду как на обычный старт

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«Знаю по себе, что чем меньше ты думаешь о результате, тем лучше получается, поэтому буду стараться настроить себя как на обычные старты Кубка мира, а не как на главный старт четырехлетия, — сказал Шипулин. — Что касается психологии — это мы будем обговаривать в тренировочном процессе. Может быть, попробуем поработать с психологом, а может быть, это и не нужно».

Ранее сообщалось, что Союз биатлонистов России (СБР) ликвидирует должность главного тренера национальной сборной, которую с 2015 года занимает Александр Касперович.

«Для меня самое главное, чтобы мой тренерский штаб никто не трогал (Шипулин уже не первый год работает в группе тренера Андрея Крючкова, отдельно от основной сборной России). Нам дали “добро”, я также остаюсь тренироваться с Крючковым. Для меня это не так важно, главное, чтобы был какой-то спортивный принцип», — сказал биатлонист.

Шипулин также отметил, что предстоящий подготовительный сезон будет тяжелым. «Через неделю мы уезжаем на первый сбор в Болгарию, и каждый месяц по 20−22 дня будем проводить на сборах. Подготовительный сезон будет тяжелый, ответственный, потому что перед Олимпиадой всегда стараемся все свои ошибки свести к минимуму, проводим много работы. Надо исправить как психологические, так и функциональные недочеты», — подчеркнул он.

Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокрейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.