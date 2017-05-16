Поварницын, Сучилов, Латыпов включены в состав резервной сборной РФ по биатлону
Стал известен состав мужской резервной сборной России на предстоящий сезон, сообщает группа «[В] Биатлоне» «ВКонтакте» Биатлон.
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Биатлон. Состав мужской резервной сборной России на сезон-2016/17:
Кирилл Стрельцов, Никита Поршнев, Дмитрий Иванов, Алексей Корнев, Семён Сучилов, Александр Поварницын, Эдуард Латыпов, Тимур Махамбетов, Пётр Пащенко.
Ранее был опубликован состав главной мужской команды для централизованной подготовки: Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Максим Цветков, Антон Бабиков, Александр Логинов, Алексей Волков, Матвей Елисеев, Юрий Шопин.
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