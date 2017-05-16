Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/29755665/
16 мая 2017, 11:15 | Биатлон | Чемпионат.com

Поварницын, Сучилов, Латыпов включены в состав резервной сборной РФ по биатлону

Стал известен состав мужской резервной сборной России на предстоящий сезон, сообщает группа «[В] Биатлоне» «ВКонтакте» Биатлон.

Стал известен состав мужской резервной сборной России на предстоящий сезон сообщает группа [В] Биатлоне <span class=error>ВКонтакте</span> Биатлон. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Биатлон. Состав мужской резервной сборной России на сезон-2016/17:
Кирилл Стрельцов, Никита Поршнев, Дмитрий Иванов, Алексей Корнев, Семён Сучилов, Александр Поварницын, Эдуард Латыпов, Тимур Махамбетов, Пётр Пащенко.

Ранее был опубликован состав главной мужской команды для централизованной подготовки: Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Максим Цветков, Антон Бабиков, Александр Логинов, Алексей Волков, Матвей Елисеев, Юрий Шопин.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

Более трети пула тестирования IBU составили российские биатлонисты

Более трети пула тестирования IBU составили российские биатлонисты

Международный союз биатлонистов (IBU) включил 37 российских биатлонистов (34,5% от общего числа спортсменов), выступавших до 21 января на международных соревнованиях, в официальный пул тестирования на допинг.
Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото