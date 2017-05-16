Более трети пула тестирования IBU составили российские биатлонисты

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Всего в него вошли 107 спортсменов, при этом 30 лучших по итогам общего зачёта прошедшего сезона включены автоматически. В список вошли 9 немцев, 6 норвежцев, 12 французов и 7 украинцев. Данный пул будет действовать с 1.05.2017 по 30.04.2018.