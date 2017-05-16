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https://sport.mail.ru/news/biathlon/29754279/
16 мая 2017, 10:06 | Биатлон | Чемпионат.com

Более трети пула тестирования IBU составили российские биатлонисты

Международный союз биатлонистов (IBU) включил 37 российских биатлонистов (34,5% от общего числа спортсменов), выступавших до 21 января на международных соревнованиях, в официальный пул тестирования на допинг.

Международный союз биатлонистов (IBU) включил 37 российских биатлонистов (345 от общего числа спортсменов) выступавших до 21 января на международных соревнованиях в официальный пул тестирования на допинг. Увеличить
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Всего в него вошли 107 спортсменов, при этом 30 лучших по итогам общего зачёта прошедшего сезона включены автоматически. В список вошли 9 немцев, 6 норвежцев, 12 французов и 7 украинцев. Данный пул будет действовать с 1.05.2017 по 30.04.2018.

Данное решение является беспрецедентным в истории мирового биатлона, несмотря на то что российские биатлонисты с декабря 2013 года не сдали ни одной положительной допинг-пробы (не считая обнаружения мельдония у впоследствии оправданного Эдуарда Латыпова). В список также включена Анна Щербинина, не выступавшая в прошлом сезоне ни на всероссийских, ни на международных соревнованиях.
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