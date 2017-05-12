Стал известен состав сборной Франции по биатлону на сезон-2017/18
Тренерский штаб сборной Франции по биатлону определил состав мужской и женской команд для подготовки к сезону-2017/18, сообщает Nordic Magazine.
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В состав первой команды у мужчин вошли
В состав первой команды у женщин включены Селия Эмони, Анаи Бескон, Жюстин Бреза, Анаис Шевалье, Мари
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