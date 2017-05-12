Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/29722796/
12 мая 2017, 17:13 | Биатлон | Чемпионат.com

Стал известен состав сборной Франции по биатлону на сезон-2017/18

Тренерский штаб сборной Франции по биатлону определил состав мужской и женской команд для подготовки к сезону-2017/18, сообщает Nordic Magazine.

Тренерский штаб сборной Франции по биатлону определил состав мужской и женской команд для подготовки к сезону-2017/18 сообщает Nordic Magazine. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В состав первой команды у мужчин вошли Жан-Гийом Беатрикс, Симон Детьё, Кентен Фийон-Майе, Мартен Фуркад, Симон Фуркад. В команду B попали Аристид Бег, Фабьен Клод, Антонен Гигонна, Эмильен Жакелен.

В состав первой команды у женщин включены Селия Эмони, Анаи Бескон, Жюстин Бреза, Анаис Шевалье, Мари Дорен-Абер. В команду B включены Хло Шевалье, Каролин Коломбо, Энора Латюльер, Жюлия Симон, Колин Варсен.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

Королькевич заявил, что сохраняет шанс возглавить женскую команду России по биатлону

Королькевич заявил, что сохраняет шанс возглавить женскую команду России по биатлону

МОСКВА, 12 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Словенский тренер Владимир Королькевич сохраняет шанс занять пост старшего тренера женской команды России по биатлону. Об этом специалист сообщил ТАСС.
Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото