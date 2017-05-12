Королькевич заявил, что сохраняет шанс возглавить женскую команду России по биатлону

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В начале апреля правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило Рикко Гросса и Андрея Падина тренерами мужской сборной России по биатлону на следующий, олимпийский сезон. Решение по тренеру женской сборной было отложено, однако все это время главным кандидатом на этот пост оставался Королькевич.

«Возможность того, что я возглавлю команду, сохраняется, ясность в этом вопросе должна наступить в ближайшее время», — сказал Королькевич.

Собеседник агентства подтвердил, что одной из преград на пути его возвращения в российскую команду стало заявление президента Союза биатлонистов Норвегии Эрленда Шлоквика, который назвал приглашение Королькевича «плохим сигналом», поскольку под его руководством Екатерина Юрьева и Ирина Старых были пойманы на употреблении запрещенных препаратов.

Кроме того, СБР в настоящий момент занят поиском источника финансирования контракта с Королькевичем.

Словенский специалист работал в российской сборной в сезоне-2013/14 в качестве старшего тренера женской команды. Под его руководством женская сборная России завоевала серебро эстафетной гонки на Олимпиаде в Сочи.