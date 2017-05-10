Коукалова: Не думаю, что проблемы с допингом только у российских биатлонистов

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«Я не думаю, что проблемы с допингом только у российских биатлонистов. Большинство случаев касается именно их, но я бы не стала утверждать, что в других командах всё чисто. Помню, как я поздравляла подругу из сборной Германии с тем, что она улучшила свои результаты, и месяц спустя мы узнали, что на сдала положительный тест на допинг.

В конфликте с Бессебергом спортсмены были на моей стороны. Они также чувствуют, что мистер Бессеберг сосредоточен на себе и недостаточно внимания уделяет проблемам биатлонистов, — цитирует Коукалову Aktualne.