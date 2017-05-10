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https://sport.mail.ru/news/biathlon/29695451/
10 мая 2017, 15:58 | Биатлон | Чемпионат.com

Коукалова: Не думаю, что проблемы с допингом только у российских биатлонистов

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова, отказавшаяся подать руку президенту Международного союза биатлонистов Андерсу Бессебергу во время цветочной церемонии после спринта на этапе Кубка мира в Хольменколлене, прокомментировала этот эпизод и рассказала о своём отношении к допингу в биатлоне.

Чешская <span class=error>биатлонистка</span> <span class=error>Габриэла</span> Коукалова отказавшаяся подать руку президенту Международного союза биатлонистов <span class=error>Андерсу</span> Бессебергу во время цветочной церемонии после спринта на этапе Кубка мира в Хольменколлене прокомментировала этот эпизод и рассказала о своём отношении к допингу в биатлоне. Увеличить
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«Я не думаю, что проблемы с допингом только у российских биатлонистов. Большинство случаев касается именно их, но я бы не стала утверждать, что в других командах всё чисто. Помню, как я поздравляла подругу из сборной Германии с тем, что она улучшила свои результаты, и месяц спустя мы узнали, что на сдала положительный тест на допинг.

В конфликте с Бессебергом спортсмены были на моей стороны. Они также чувствуют, что мистер Бессеберг сосредоточен на себе и недостаточно внимания уделяет проблемам биатлонистов, — цитирует Коукалову Aktualne.
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