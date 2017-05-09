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9 мая 2017, 10:46 | Биатлон | Чемпионат.com

Пидгрушная: Олимпийские игры в Пхёнчхане — это цель номер один для меня

Олимпийская чемпионка украинская биатлонистка Елена Пидгрушная рассказала о подготовке к следующему сезону.

Олимпийская чемпионка украинская <span class=error>биатлонистка</span> Елена Пидгрушная рассказала о подготовке к следующему сезону. Увеличить
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В общем зачёте Кубка мира—2016/17 она заняла 33-е место.

«Я ездила в клинику в Чехию — там была и психологическая реабилитация, и физическуя. Много для себя открыла, в том числе в новых технологиях восстановления. Я буквально позавчера вернулась, и вот сегодняшний день для меня очень показателен. То, как тело сейчас реагирует на физические нагрузки, мне очень нравится. Я думаю, будем и дальше с этой клиникой работать… Могу сказать, что к началу сезона я готова на 100%.

Сейчас каждый день любые действия, любые наши шаги происходят с оглядкой на Олимпийские игры. Что бы я ни делала, я знаю, что это делается или вопреки подготовке, или на пользу подготовке в Пхёнчхану. Соответственно, ничего вопреки подготовке я лично не делаю — а делаю только то, что идёт во благо результату на Олимпийских играх. В любом случае это цель номер один, — цитирует Пидгрушную Xsport.

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